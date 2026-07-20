Por uma reconstrução sustentável

Por Tarso Oliveira, diretor-executivo da CoalizãoRS

O Observatório da Resiliência Climática do Rio Grande do Sul é uma iniciativa da Coalizão RS, em parceria com a PUCRS e com o Ministério Público do Estado, criada para centralizar dados, indicadores e análises que apoiem o monitoramento da reconstrução, da adaptação climática e da resiliência dos territórios gaúchos. Concebido após os eventos extremos de 2024, o observatório, que será lançado no POA Climate Action Week (POACAW), que se iniciou ontem e vai até o domingo, responde à necessidade de informações integradas e acessíveis para orientar políticas públicas, investimentos e ações comunitárias voltadas à redução de riscos e à recuperação sustentável.

A plataforma consolida séries históricas, mapas de vulnerabilidade, indicadores socioambientais e avaliações de impacto, permitindo acompanhar, de forma transparente, o avanço das intervenções de reconstrução e a eficácia de medidas adaptativas. Ao agrupar dados técnicos e estudos acadêmicos com registros locais e relatórios institucionais, o observatório facilita a articulação entre universidades, gestores públicos, sistemas de Justiça, setor privado e organizações da sociedade civil.

Um instrumento estratégico para transformar lições aprendidas em ações concretas

Além do monitoramento, o observatório oferece análises que subsidiam a priorização de áreas e ações, a avaliação de lacunas em governança e financiamento e a disseminação de boas práticas de adaptação baseadas na natureza e em soluções comunitárias. Ferramentas interativas e relatórios periódicos permitem a visualização de cenários e a comparação entre territórios, apoiando tomadas de decisão mais rápidas e fundamentadas.