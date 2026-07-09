Por que ainda precisamos de referências locais?

Por Roberto Cervo Melão, presidente do Sindicato das Empresas de Rádio e TV do RS (SindiRádio)

Nunca tivemos tanto acesso à informação. Em poucos segundos, é possível acompanhar acontecimentos do outro lado do mundo, consumir conteúdos produzidos em diferentes idiomas e acompanhar debates globais em tempo real. Ainda assim, quando queremos saber se haverá trânsito na cidade, como ficará o tempo amanhã, quais mudanças impactam nosso bairro ou o que está acontecendo na comunidade onde vivemos, buscamos referências locais.

Esse comportamento revela uma necessidade que a tecnologia não substituiu: o sentimento de pertencimento. As pessoas querem compreender o mundo, mas também precisam entender a realidade que influencia diretamente suas vidas. É no contexto local que a informação ganha significado.

O rádio sempre compreendeu essa dinâmica

Em um cenário de hiperconectividade, marcado pelo excesso de conteúdos e pela velocidade das redes sociais, cresce o valor de quem conhece o território, acompanha suas transformações e mantém diálogo permanente com a comunidade. A proximidade continua sendo um diferencial relevante, especialmente quando credibilidade e confiança se tornam ativos cada vez mais importantes.

O rádio sempre compreendeu essa dinâmica. Ao longo de sua história, construiu relações baseadas na presença cotidiana, na prestação de serviço e na capacidade de traduzir os acontecimentos nacionais para a realidade de cada município. É essa conexão que faz com que permaneça uma das principais fontes de informação para milhões de brasileiros.

Valorizar o conteúdo local não significa resistir ao mundo digital. Pelo contrário. Quanto mais global é o acesso à informação, maior é a necessidade de referências capazes de interpretar o que acontece perto de nós. A tecnologia ampliou horizontes, mas não reduziu a importância da identidade de cada comunidade.