Obrigado, Rio Grande do Sul

Por Valerio Caruso, cônsul-geral da Itália no RS

Encerro nesta semana minha missão como cônsul-geral da Itália no Rio Grande do Sul. Depois de quatro anos intensos, parto levando muito mais do que lembranças profissionais. Levo amizades, ensinamentos e um profundo sentimento de gratidão por uma terra que aprendi a conhecer e admirar.

Desde o primeiro dia, encontrei uma comunidade extraordinária, orgulhosa de suas origens, generosa e profundamente ligada à Itália. Foi essa comunidade que deu sentido ao meu trabalho e me lembrou que um consulado não é apenas um escritório público, mas um ponto de encontro entre pessoas, histórias e afetos.

Ao longo desses anos, buscamos aproximar ainda mais o consulado dos cidadãos, tornando os serviços mais acessíveis e fortalecendo nossa presença em diferentes regiões do Estado. Esse caminho só foi possível graças ao empenho de uma equipe dedicada e à colaboração das instituições, dos cônsules honorários, das associações e de tantos voluntários.

Buscamos aproximar ainda mais o consulado dos cidadãos

Jamais esquecerei os dias dramáticos das enchentes de 2024. Em meio à dor, vi um Rio Grande do Sul capaz de extraordinária demonstração de dignidade, solidariedade e coragem. Também a Itália fez questão de estar presente, porque entre este Estado e o nosso país existe um vínculo que vai muito além da história: é um laço humano construído por gerações.

Levo comigo a satisfação de ver o consulado iniciar uma nova etapa em sede própria, preparada para acolher melhor a comunidade, e de ter acompanhado a retomada da Câmara de Comércio Italiana e as celebrações dos 150 anos da imigração italiana, que homenagearam o passado e fortaleceram os laços entre a Itália e o Rio Grande do Sul.

Ao me despedir, não levo apenas a lembrança dos lugares que conheci, mas sobretudo das pessoas que encontrei. A cada italiano, ítalo-descendente e gaúcho que cruzou meu caminho, deixo meu sincero agradecimento pela confiança, pelo carinho e pelo privilégio de ter compartilhado uma parte dessa história.