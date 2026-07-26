O teste da ECF

Por Fernanda Fernandes, coordenadora Fiscal da Pactum Consultoria Tributária

A reforma tributária não ficará restrita à criação de novos tributos e à mudança das regras de cobrança. Uma de suas transformações principais ocorre antes mesmo da entrada em vigor do novo sistema: a forma como as empresas produzem e gerenciam suas informações fiscais.

Com a transição já em curso e a cobrança efetiva se aproximando, o setor tributário assume papel necessariamente mais estratégico: em vez de atuar apenas ao final do processo – na apuração de tributos e na entrega das declarações –, passa a garantir a consistência dos dados desde a origem.

A Escrituração Contábil Fiscal (ECF), cuja entrega termina no fim deste mês, torna-se ainda mais relevante frente a esse desafio. Ao consolidar as informações contábeis e tributárias de 2025, oferece um retrato da maturidade dos processos que darão suporte à adaptação das empresas à reforma.

Durante muitos anos, entregar as obrigações acessórias no prazo era considerado um indicador de eficiência. Hoje, isso já não basta. Uma empresa pode cumprir o calendário fiscal e, ainda assim, apresentar inconsistências decorrentes de cadastros desatualizados, falhas na parametrização de sistemas ou falta de integração entre as áreas responsáveis por abastecer esses dados.

Essas falhas extrapolam o cumprimento das obrigações fiscais e comprometem a adaptação ao novo modelo

Essa mudança de perspectiva acompanha o avanço do cruzamento eletrônico das informações pela Receita Federal, mecanismo que tornou mais rápida a identificação de divergências entre declarações. Na prática, os problemas mais frequentes não decorrem de grandes irregularidades, mas de inconsistências acumuladas ao longo do tempo.