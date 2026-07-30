O tempo como auditor da gestão no futebol

Por Carlos Humberto Amodeo Neto, executivo de clubes de futebol

No futebol, julgamentos costumam ser imediatos. Gestões, não.

Existe um equívoco recorrente: avaliar uma administração enquanto ela ainda está em curso. Títulos, posição na tabela, contratações e números de uma temporada importam. Contudo, existe um critério ainda mais relevante: a qualidade da instituição que permanece quando o gestor já não está mais nela.

Decisões de impacto imediato ocupam as manchetes. Já a construção institucional permanece silenciosa e distante dos holofotes. Liquidez, credibilidade, bons processos, controles internos, governança e capacidade de investimento raramente despertam entusiasmo. Sua ausência, porém, cobra um preço inevitável.

Quando salários deixam de ser pagos, fornecedores perdem confiança, receitas futuras passam a financiar o presente e decisões passam a ser tomadas sob pressão, a crise deixa de ser apenas esportiva. Torna-se institucional.

A boa gestão é como a boa arbitragem: quando funciona, quase ninguém percebe sua existência. Estruturas sólidas reduzem riscos, geram estabilidade e ampliam a previsibilidade. Justamente por isso, muitas vezes só são valorizadas quando deixam de existir.

Aa lógica é a mesma em qualquer organização

Embora o futebol torne esse fenômeno mais visível, a lógica é a mesma em qualquer organização: decisões convenientes costumam produzir aplausos imediatos; decisões corretas, muitas vezes, só são reconhecidas com o passar do tempo.

A sustentabilidade institucional resulta da soma de centenas de decisões: controlar despesas, preservar liquidez, fortalecer processos, desenvolver novas receitas, respeitar competências e aperfeiçoar a governança. Não por acaso, algumas gestões parecem extraordinárias justamente porque transferem para o futuro o custo das próprias escolhas.

Por fim, o tempo faz aquilo que nenhuma análise de curto prazo é capaz de fazer. Espera, observa, compara e revela o que os resultados imediatos frequentemente ocultam.