O sofisma da proibição das bets

Por Nenê Zimmermann, publicitário

Em uma entrevista em 2020, o cantor Zeca Pagodinho, ao falar que jogava no bicho, surpreendeu-se quando o repórter lhe disse que a prática era ilegal. Apesar da proibição, a "fezinha" continua acontecendo à luz do dia nas esquinas. Depois de décadas, o jogo resiste ao mesmo Estado que, agora, pretende proibir as bets em nome da proteção das famílias contra o vício.

De fato, é grave o quadro do endividamento causado pelas apostas esportivas. Pesquisa de 2024 do Datafolha apontou que 15% dos apostadores contraíram dívidas. Porém, isso por si só não sustenta a tese da proibição seletiva. Um levantamento da empresa Hibou, também de 2024, mostra que 47% da população joga na loteria no Brasil.

Loteria que, aliás, tem o monopólio estatal há mais de 60 anos. Das mega-senas da virada às loto "fáceis", foram mais de R$ 23 bilhões arrecadados somente em 2023 pela Caixa Econômica Federal. Paralelamente, o Estado também autoriza títulos de capitalização e sorteios privados, como a Tele Sena.

Se o critério para proibir fosse o risco de dependência, a lógica do "dinheiro fácil" ou a imprevisibilidade, todas essas modalidades cairiam. A única diferença entre apostar na quina ou na bet é quem opera e quem tributa. Logo, o Estado não combate o azar. Combate o azar que não paga imposto.

E sabemos o que acontece quando a proibição irrestrita acontece: o mercado ilegal prospera. O Pagodinho e outros milhões de Zecas continuam apostando no bicho. Máquinas de caça-níquel e cassinos seguem operando às escondidas – e o que dizer dos jogos com a mesma lógica de cassino que rodam livremente nas bets?

O mesmo Estado que quer proibir a aposta no celular vende bilhete da Loteria Federal na agência ao lado da escola

Impedir as bets vai levar ao mesmo destino. Não vai acabar com o endividamento e só transferirá o jogador vulnerável de um ambiente minimamente controlado para um sem freios. Bem ou mal, hoje a legislação obriga que as bets reguladas tenham ferramentas de limite de depósito e alerta de tempo de tela. O governo criou, ainda, mecanismo para cidadãos se autoexcluírem desses sites.

Vetar as bets em nome da família brasileira é um sofisma. O mesmo Estado que quer proibir a aposta no celular vende bilhete da Loteria Federal na agência ao lado da escola. O mesmo país que diz que jogo destrói vidas mantém o Jogo do Bicho como instituição nacional há 130 anos.