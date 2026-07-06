O Rio Grande do Sul que queremos construir

Por Vilson Noer, presidente da Federação AGV

Nosso Estado chega a mais um momento decisivo de sua história. Depois de enfrentar desafios econômicos, sociais e climáticos, precisamos responder a uma pergunta fundamental: que Rio Grande do Sul queremos construir para as próximas gerações? Em um período de definições políticas, essa reflexão torna-se ainda mais necessária.

Para o varejo, a resposta começa por uma verdade simples: renda, emprego e crédito são a matéria-prima da nossa atividade. Quando a economia gera oportunidades, o consumo cresce, as empresas investem e o desenvolvimento acontece.

Não por acaso, o varejo gaúcho acompanha esse debate com atenção. Somos o maior empregador de trabalhadores com carteira assinada do setor privado no Estado, com mais de 650 mil profissionais, e respondemos por mais de 35% da arrecadação de ICMS.

Os próximos governantes terão a responsabilidade de conduzir uma agenda capaz de tirar o Estado do lugar-comum e levá-lo a um novo ciclo de desenvolvimento. Isso passa por investimentos em infraestrutura, melhoria do ambiente de negócios e fortalecimento dos pilares de qualquer sociedade desenvolvida: educação, saúde e segurança.

Em muitos aspectos, vivemos uma verdadeira 'involução cultural'

Mas há um desafio que exige atenção especial. O varejo convive com uma escassez crescente de mão de obra qualificada. Empresas de diferentes setores enfrentam dificuldades para preencher vagas, mesmo quando há disposição para contratar. Trata-se de um problema que vai além da economia. Estamos diante de uma mudança cultural que afasta muitos jovens da qualificação profissional e da preparação para o mercado de trabalho. Em muitos aspectos, vivemos uma verdadeira “involução cultural”.

É preciso enfrentar essa realidade com coragem. Uma das discussões que o Estado deve promover é a modernização dos currículos escolares, aproximando a educação das competências exigidas pelo século 21. Matemática financeira, inglês, liderança e tecnologia são exemplos de conteúdos que podem preparar melhor os jovens para a vida e para o mercado de trabalho.