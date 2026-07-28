O resultado de uma cultura de aprendizagem

Por Eduardo Ferret Oyarzabal de Castro, diretor do Colégio João Paulo I (JPSul)

Conquistar, pela terceira vez consecutiva, o primeiro lugar no Enem entre as escolas de Porto Alegre enche de alegria o Colégio João Paulo I (JPSul). Mas acredito que o resultado mais importante não aparece no ranking. Ele está na cultura de aprendizagem que uma escola consegue construir ao longo dos anos.

Ainda existe a ideia de que boas notas são fruto de treinamento para provas. Nós acreditamos que o desenvolvimento de hábitos de estudo e consistência é muito mais efetivo.

O Enem apenas revela hábitos, atitudes e valores cultivados durante toda a trajetória escolar. Curiosidade, disciplina, autonomia e gosto pelo conhecimento não se desenvolvem às vésperas de um exame. Foi essa compreensão que transformou o JPSul.

O desenvolvimento de hábitos de estudo e consistência é muito mais efetivo

Fundado em 1991 pelo professor Alfredo Oyarzabal de Castro, o colégio nasceu como referência na preparação para o vestibular da UFRGS. Hoje, preservando a excelência acadêmica, entendemos que formar bem significa oferecer oportunidades para que cada estudante descubra seus talentos e construa seu próprio caminho.

Os clubes de aprendizagem, a iniciação científica, as olimpíadas do conhecimento, as atividades culturais e esportivas fazem parte desse propósito. Não existem para melhorar indicadores, mas para formar jovens mais preparados para pensar, pesquisar, criar e enfrentar desafios. Os resultados acadêmicos acabam sendo consequência desse processo.

A valorização do trabalho docente, da dedicação discente e do comprometimento familiar são fundamentais para que tudo aconteça. Educação de qualidade depende de relações de confiança, acompanhamento próximo e da convicção de que aprender exige esforço, mas também acolhimento e propósito.