O que o câncer tem a nos ensinar

Por Stephen Stefani, médico oncologista

O Global Status Report on Cancer 2026, divulgado recentemente pela Organização Mundial da Saúde (OMS), projeta que uma em cada cinco pessoas desenvolverá câncer ao longo da vida. Quando somamos familiares e cuidadores, estima-se que 92% da população mundial será afetada direta ou indiretamente pela doença.

Apenas 12 países estão no caminho para cumprir a meta de reduzir as mortes prematuras por câncer até 2030, enquanto 48 apresentam aumento dessas taxas. Os números são muito preocupantes. Mas, por outro lado, se 12 conseguem, não é um problema insolúvel. Porém, precisamos agir com urgência e realismo. Prevenção, diagnóstico precoce e acesso ao tratamento não são apenas estratégias de saúde pública, mas um compromisso de toda a coletividade. O impacto social é enorme: entre 2020 e 2050, a estimativa é de um custo anual equivalente a 0,55% do PIB mundial. Em valores atuais, isso representa cerca de US$ 695 bilhões por ano – mais do que o PIB de aproximadamente 168 países. Se esse impacto fosse a economia de um país, estaria entre as 30 maiores economias do planeta.

Há, porém, uma fonte de aprendizado frequentemente negligenciada: as pessoas que convivem com a doença. Muito antes da pandemia popularizar a expressão "novo normal", elas já aprendiam, diariamente, a reconstruir suas vidas diante da incerteza.

Há, porém, uma fonte de aprendizado frequentemente negligenciada

Conviver com pacientes oncológicos ensina que a resiliência é construída, não nasce pronta. Ensina que cada hora importa, que pedir ajuda é um ato de coragem, que defender os próprios direitos faz parte do tratamento e que vale a pena concentrar energia naquilo que podemos transformar.

Talvez esta seja a maior lição: reconhecer o problema sem negá-lo, agir com disciplina sobre o que está ao nosso alcance e ter serenidade para aceitar o que não pode ser mudado. A sabedoria está justamente em distinguir uma coisa da outra.