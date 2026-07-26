O privilégio de poder fazer diferente

Por Cesar Leite, CEO das Empresas Processor
Há momentos em que o futuro chega devagar. Em outros, ele entra pela porta, muda a rotina e, quando percebemos, já vivemos de outra forma. Estamos em um desses momentos. A inteligência artificial deixou de ser uma promessa distante. Em pouco tempo, passou a participar de como analisamos, criamos, decidimos e trabalhamos. Nas empresas, já ocupa espaços cada vez mais relevantes. Mas talvez estejamos olhando para a parte menos importante dessa transformação ao concentrar a discussão apenas na tecnologia. O que realmente mudou foi a nossa capacidade de fazer escolhas.
A IA potencializa quem conhece, pergunta bem e está disposto a aprender
Hoje, podemos considerar mais informações, explorar cenários, eliminar trabalhos desnecessários e dedicar mais tempo àquilo que exige conhecimento, sensibilidade e visão. Fazemos mais e melhor com menos esforço operacional. Isso não diminui a importância das pessoas. Ao contrário, quanto mais a tecnologia avança, mais valiosos se tornam o pensamento crítico, a clareza e a capacidade de compreender contextos. A IA potencializa quem conhece, pergunta bem e está disposto a aprender.
O caminho não é procurar onde colocar inteligência artificial, mas olhar para o mundo ao nosso redor com novos olhos. Onde complicamos o que poderia ser simples? Onde decidimos com pouca informação porque analisar melhor era caro? As melhores transformações começam em compreender onde estamos, imaginar aonde queremos chegar e construir caminhos objetivos entre esses pontos. Podemos começar, aprender e evoluir testando com propósito.
O maior risco pode ser usar uma tecnologia nova apenas para acelerar processos antigos. Temos uma oportunidade maior: redesenhar. O futuro do trabalho terá mais automação, mas também mais espaço para análise, criatividade e geração de valor. Estamos apenas no início. Provavelmente, o grande privilégio do nosso tempo seja este: pela primeira vez em muitos anos, temos não apenas uma nova tecnologia, mas a oportunidade de repensar como fazemos as coisas. O futuro tende a ser mais inteligente, simples e, sobretudo, melhor.