O privilégio de poder fazer diferente

Por Cesar Leite, CEO das Empresas Processor

Há momentos em que o futuro chega devagar. Em outros, ele entra pela porta, muda a rotina e, quando percebemos, já vivemos de outra forma. Estamos em um desses momentos. A inteligência artificial deixou de ser uma promessa distante. Em pouco tempo, passou a participar de como analisamos, criamos, decidimos e trabalhamos. Nas empresas, já ocupa espaços cada vez mais relevantes. Mas talvez estejamos olhando para a parte menos importante dessa transformação ao concentrar a discussão apenas na tecnologia. O que realmente mudou foi a nossa capacidade de fazer escolhas.

A IA potencializa quem conhece, pergunta bem e está disposto a aprender

Hoje, podemos considerar mais informações, explorar cenários, eliminar trabalhos desnecessários e dedicar mais tempo àquilo que exige conhecimento, sensibilidade e visão. Fazemos mais e melhor com menos esforço operacional. Isso não diminui a importância das pessoas. Ao contrário, quanto mais a tecnologia avança, mais valiosos se tornam o pensamento crítico, a clareza e a capacidade de compreender contextos. A IA potencializa quem conhece, pergunta bem e está disposto a aprender.

O caminho não é procurar onde colocar inteligência artificial, mas olhar para o mundo ao nosso redor com novos olhos. Onde complicamos o que poderia ser simples? Onde decidimos com pouca informação porque analisar melhor era caro? As melhores transformações começam em compreender onde estamos, imaginar aonde queremos chegar e construir caminhos objetivos entre esses pontos. Podemos começar, aprender e evoluir testando com propósito.