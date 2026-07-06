O mundo muda quando cada um faz a sua parte

Por Daniela Russowsky Raad, presidente da Federação Israelita do Rio Grande do Sul (Firs)

O que uma peça de roupa doada, uma cesta de alimentos ou algumas horas de voluntariado têm em comum?

À primeira vista, parecem gestos pequenos diante dos grandes desafios da nossa sociedade. No entanto, a tradição judaica nos ensina justamente o contrário: é pelas pequenas ações que começamos a transformar o mundo.

Em seu sentido literal, mitzvá significa "preceito", mas é comumente relacionado a uma "boa ação". Seu significado, porém, é ainda mais profundo. Mitzvá trata também de assumir a responsabilidade, de reconhecer que cada pessoa tem um papel na construção de um mundo melhor. Esse princípio dialoga com outro conceito central do judaísmo: o Tikun Olam, o compromisso de reparar o mundo, passo a passo, ação por ação.

O Rio Grande do Sul conhece bem essa força. Nos momentos mais difíceis da nossa história recente, vimos milhares de pessoas fazerem sua parte – nenhuma resolveu tudo sozinha, mas juntas fizeram uma diferença extraordinária.

A campanha mobiliza centenas de voluntários para arrecadar doações

É essa ideia que inspira o Iom Mitzvá, campanha do agasalho da comunidade judaica gaúcha, encabeçado pela Federação Israelita do Rio Grande do Sul há mais de uma década. A campanha mobiliza centenas de voluntários para arrecadar doações destinadas a pessoas em situação de vulnerabilidade e demonstra que comunidades fortes são construídas quando cada indivíduo assume a responsabilidade de agir.

Vivemos um tempo em que esperamos grandes soluções para grandes problemas, mas a tradição judaica nos lembra que as transformações mais duradouras começam de outra forma: quando alguém decide agir e inspira outras pessoas a fazerem o mesmo.