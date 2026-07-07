O "made in Brazil" que transforma a vida real

Por Silvia Penna, diretora-geral da Uber no Brasil

Existe uma ideia de que inovação é sinônimo de algo futurista, distante ou sofisticado demais para o cotidiano. Eu penso o contrário. Inovação de verdade é aquela que resolve problemas concretos de forma simples, eficiente, escalável e, acima de tudo, humana.

Ao longo dos últimos anos, trabalhando com tecnologia e mobilidade, percebi como as melhores soluções surgem justamente da necessidade de responder aos desafios da vida urbana. Poucos países convivem com desafios tão intensos quanto o Brasil. Mobilidade, segurança e geração de renda fazem parte da rotina de milhões de pessoas, e é justamente dessa complexidade que surgem soluções mais conectadas às necessidades reais da população.

Completando uma década na Uber, quase metade desse tempo no comando da operação no país, tive dois aprendizados muito claros. O primeiro foi perceber que produtos eficazes dependem menos de fórmulas globais prontas e mais de entendimento local. Ter um centro tecnológico no Brasil, imerso nos desafios locais e na urgência que o tema da segurança impõe, permite desenvolver soluções mais aderentes à realidade.

A segunda lição é que toda essa tecnologia só faz sentido quando desaparece para o usuário final. Ninguém quer acessar inúmeras plataformas e navegar por processos contraintuitivos. Nosso papel é trazer soluções fluidas para problemas complexos e deixar a tecnologia invisível na rotina do cliente.

Trata-se de usar a tecnologia como vetor de equidade

Um exemplo prático que reúne as duas lições na solução de um desafio é o Uber Mulher. A complexa tarefa de equilibrar oferta e demanda em um marketplace ainda desigual exige mais do que tecnologia. Exige contexto. E isso faz diferença em uma iniciativa desenvolvida por profissionais brasileiros com toda a sofisticação técnica de uma experiência simples, mas de grande impacto.

No fim, estamos falando de algo maior do que mobilidade: trata-se de usar a tecnologia como vetor de equidade. Para muitas motoristas parceiras, a flexibilidade de gerar renda não representa apenas conveniência, mas independência financeira e maior controle sobre a própria rotina.