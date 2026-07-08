O futuro do luxo na hotelaria

Por José Ernesto Marino Neto, sócio-gestor do Kempinski Laje de Pedra, sócio-fundador da StoneCliff Real Estate Investment e CEO da BSH International

Durante décadas, o luxo na hotelaria foi traduzido por grandes estruturas, materiais nobres e serviços cada vez mais sofisticados. Hoje, porém, o perfil do viajante mudou e a ideia de luxo também. Quem busca experiências de alto padrão já tem acesso aos melhores destinos, restaurantes e produtos do mundo. O bem mais escasso passou a ser o tempo. Por isso, o verdadeiro luxo deixou de estar no excesso e passou a ser percebido na simplicidade de uma experiência fluida, personalizada e sem atritos.

Mais do que impressionar, um hotel precisa compreender o hóspede. Antecipar necessidades, oferecer conforto de forma intuitiva e criar uma jornada que pareça natural. A excelência operacional continua indispensável, mas já não basta. O diferencial está na capacidade de gerar conexão.

Outro movimento importante é a valorização da autenticidade. Em um mundo cada vez mais homogêneo, cresce o interesse por destinos que preservam identidade, cultura e história. A hospitalidade passa a ser uma ponte entre o visitante e o lugar, oferecendo vivências que não podem ser reproduzidas em qualquer parte do mundo.

A essência da hospitalidade continua a mesma: cuidar de pessoas

O bem-estar também ganhou protagonismo. O conceito de luxo agora inclui qualidade do sono, alimentação equilibrada, saúde física e mental e experiências que permitam ao hóspede voltar para casa renovado. Não se trata apenas de descanso, mas de transformação.

A própria exclusividade mudou de significado. Antes associada ao acesso restrito, hoje ela está ligada à relevância das experiências e às conexões que elas proporcionam. Gastronomia, arte, cultura e encontros cuidadosamente planejados criam memórias que permanecem muito além da viagem.

A essência da hospitalidade continua a mesma: cuidar de pessoas. O que mudou foi o entendimento sobre o que elas realmente valorizam. Luxo passou a significar tempo, autenticidade, personalização e bem-estar.