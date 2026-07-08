O custo da incerteza

Por Felipe da Silva Müller, procurador-chefe do Ministério Público Federal no Rio Grande do Sul

Toda sociedade tende, em algum momento, a buscar culpados em vez de enfrentar a complexidade dos problemas. Em contextos de polarização, esse impulso cria adversários convenientes – às vezes imaginários – sobre os quais recaem frustrações.

No debate sobre desenvolvimento econômico, o padrão se repete. Em vez de perguntar quem atrapalha o crescimento, deveríamos compreender o que torna um ambiente atrativo para quem produz, empreende e investe.

Afinal, como dizem os economistas, o capital é covarde: o investimento aceita riscos de mercado, não institucionais. Afasta-se quando as regras mudam no meio do jogo, quando a concorrência deixa de ser leal ou quando falta previsibilidade nas relações. O verdadeiro custo para a economia não é a fiscalização em si, mas a incerteza.

É para reduzir essa incerteza que instituições fortes são essenciais. Longe de representar obstáculo, elas são pilares do crescimento. Fortalecem a segurança jurídica, ou seja, a confiança de que as normas serão aplicadas de forma estável e previsível, permitindo decisões de longo prazo. Sempre que houver espaço para soluções consensuais, a previsibilidade pode ser construída antes do litígio.

A pior judicialização é aquela que poderia ser evitada por uma boa conversa

Essa lógica orienta a atuação moderna do Ministério Público. Sem abrir mão de sua missão constitucional, a instituição passou a priorizar a prevenção e a busca de caminhos consensuais. A melhor resposta não é a que encerra um processo, mas a que resolve o problema antes que ele chegue ao Judiciário. Um acordo bem estruturado amplia a previsibilidade e reduz custos.