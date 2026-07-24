O cibersistema da fraude

Por Emerson Wendt, delegado de Polícia e doutor em Direito

O 20º Anuário Brasileiro de Segurança Pública escancara a realidade sobre a complexidade tecnológica e os riscos estruturais: os estelionatos consolidaram-se como o principal crime patrimonial do país, com 2.2 milhões de registros em 2025, um aumento de 429,8% desde 2018.

O que os dados revelam não é apenas uma mudança estatística, mas uma alteração na morfologia criminal. O furto e o roubo de aparelhos celulares, por exemplo, não se esgotam mais na subtração do bem físico para revenda. O aparelho tornou-se a chave de acesso para o esvaziamento de contas bancárias, invasão de perfis e perpetração de fraudes eletrônicas. O valor não reside mais no hardware, mas no acesso à identidade digital e aos ativos financeiros da vítima.

Essa transição demonstra a coevolução do crime organizado. Não estamos mais lidando com estelionatários isolados, mas com uma economia criminal integrada, dotada de estrutura empresarial e financiamento faccional. A Polícia Civil de São Paulo, ao desmantelar uma central de golpes na Avenida Faria Lima no início de 2026, revelou um "escritório do crime", com metas de arrecadação e bônus por performance. As facções criminosas adaptaram-se rapidamente, percebendo que as fraudes digitais representam uma linha de negócios de alta rentabilidade e risco mitigado em comparação ao tráfico tradicional de entorpecentes.

Essa transição demonstra a coevolução do crime organizado

Diante desse cenário de hipercomplexidade, o atavismo criminalizador – a crença de que a mera criação de novos tipos penais ou o recrudescimento de penas resolverá o problema – mostra-se insuficiente. A legislação, focada no direito penal, frequentemente se frustra diante da velocidade das inovações tecnológicas e da transnacionalidade dos delitos.

O Anuário 2026 aponta que a taxa brasileira de 1.059,43 estelionatos por 100 mil habitantes supera a dos Estados Unidos, evidenciando o que se considera um modelo ineficaz de enfrentamento.

A solução, portanto, exige uma abordagem sistêmica e multidisciplinar. É imperativo focar na mitigação de danos e na desarticulação da estrutura organizacional do cibercrime. Isso envolve o rastreio financeiro cibernético, o combate à lavagem de dinheiro em criptoativos e a neutralização da infraestrutura tecnológica. Ademais, a integração entre o Direito, a tecnologia e a investigação criminal prática é essencial para compreender as múltiplas conexões desse fenômeno, que já converge com outras economias ilícitas (ex.: o tráfico de pessoas), impulsionado pelo uso de inteligência artificial e engenharia social.