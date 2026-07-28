O Brasil que produz precisa estar conectado

Por Erasmo Carlos Battistella, presidente do ECB Group

Quem empreende no interior conhece o custo da distância. Os negócios precisam de mais tempo para serem fechados, transportar um produto é mais demorado e buscar atendimento de saúde requer mais horas de estrada. Em um país continental como o nosso, conectar as regiões é condição essencial para o desenvolvimento.

O Brasil produz de forma descentralizada em todos os Estados, mas ainda se conecta de maneira concentrada nas capitais. Isso fica evidente em cidades que se tornaram polos de agronegócio, indústria, saúde, educação, tecnologia e turismo, que nem sempre contam com infraestrutura aérea compatível com a sua relevância econômica e social.

Por isso, o aeroporto regional precisa ser compreendido como protagonista do desenvolvimento econômico do país. Ele reduz o custo logístico, aproxima empresas e mercados, facilita a circulação de pessoas e estimula novos investimentos. Também fortalece a malha aérea nacional ao ampliar a capilaridade dos grandes aeroportos, permitindo que mais brasileiros acessem conexões nacionais e internacionais.

É justamente isso que estamos buscando para Passo Fundo e Santo Ângelo

Um aeroporto é capaz de remover barreiras para que uma região inteira alcance novos mercados. E é justamente isso que estamos buscando para Passo Fundo e Santo Ângelo, cidades-polo do Norte e da Região das Missões que podem avançar ainda mais por meio de conexões eficientes à capital gaúcha e a outras regiões do Brasil.

Neste 29 de julho, a ON8 Concessões assume a operação dos aeroportos Lauro Kurtz, em Passo Fundo, e Sepé Tiaraju, em Santo Ângelo. É o início de uma trajetória de longo prazo. Modernizar esses ativos exigirá responsabilidade, planejamento, segurança operacional, investimentos, diálogo permanente com as comunidades e cooperação com o poder público, os órgãos reguladores e as companhias aéreas.