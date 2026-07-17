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Mauro Vieira critica novo tarifaço dos EUA; De la Fuente e Scaloni celebram classificação da Espanha e da Argentina para a final da Copa; Zezé Motta comenta os 50 anos do filme "Xica da Silva"

Confira algumas declarações que chamaram atenção nos últimos dias

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