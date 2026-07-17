Mauro Vieira critica novo tarifaço dos EUA; De la Fuente e Scaloni celebram classificação da Espanha e da Argentina para a final da Copa; Zezé Motta comenta os 50 anos do filme "Xica da Silva"

Todas as alegações dos americanos para justificar a aplicação de tarifas não têm lastro na realidade.
MAURO VIEIRA
Ministro das Relações Exteriores do Brasil, sobre o tarifaço dos EUA, alegando ainda que a Casa Branca ficou incomodada pelo fato de o país “não ter se curvado”.
O presidente Lula e seu governo não negociaram com os EUA de boa-fé.
MARCO RUBIO
Secretário de Estado dos EUA, expondo as razões que teriam levado à sobretaxa de 25% sobre o Brasil.
Estávamos enfrentando uma das melhores seleções do mundo, mas eles estavam enfrentando a melhor seleção do mundo.
LUIS DE LA FUENTE
Técnico da Espanha, após vitória sobre a França, que levou a equipe à final da Copa, neste domingo.
Somos únicos. Não é arrogância. Olha só o que [os jogadores] estão fazendo.
LIONEL SCALONI
Treinador da Argentina, após o time ganhar de virada da Inglaterra e passar à decisão do Mundial, contra a Espanha.
Virei símbolo sexual em uma época na qual diziam que nós éramos feios.
ZEZÉ MOTTA
Atriz, em entrevista a Zero Hora, sobre os 50 anos do filme Xica da Silva, que voltou aos cinemas.
Votar é tomar as rédeas do próprio destino.
MARIA DE LOURDES GONZALEZ
Desembargadora e presidente do TRE-RS, sobre iniciativa do tribunal para diminuir a abstenção eleitoral.
A sociedade brasileira nunca teve uma primeira-dama que trabalhasse efetivamente.
JANJA DA SILVA
A esposa do presidente Lula gerou controvérsia em entrevista em que também qualificou como “misoginia” as críticas que a qualificam como “gastadeira”.