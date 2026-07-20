Logística eficiente para integrar e fortalecer o RS

Por Luiz Henrique Hartmann, presidente do Sindicato do Comércio Atacadista do Rio Grande do Sul

A infraestrutura logística é um dos principais fatores de competitividade. No Rio Grande do Sul, onde mais de 90% da distribuição de mercadorias ocorre por rodovias, investir em uma malha moderna, segura e integrada significa reduzir custos, ampliar oportunidades e aproximar empresas, consumidores e regiões.

Quando uma rodovia tem problemas, todos sentem: aumentam o consumo de combustível, os custos de manutenção da frota e os atrasos nas entregas

O comércio atacadista é o elo que conecta a indústria ao varejo e garante o abastecimento de milhares de estabelecimentos. Quando uma rodovia tem problemas, todos sentem: aumentam o consumo de combustível, os custos de manutenção da frota e os atrasos nas entregas.

Por isso, o RS precisa tratar a infraestrutura como uma política permanente de desenvolvimento. A recuperação e a duplicação de rodovias estratégicas — como as BR-116, BR-290, BR-386, BR-448, BR-158 e BR-285 —, a conclusão de pontes e acessos impactados pelas enchentes, a melhoria das ligações aos portos de Rio Grande e Porto Alegre e a ampliação dos centros logísticos são investimentos que beneficiam toda a sociedade.

Assim, empresas do Interior terão acesso mais eficiente aos grandes centros e aos corredores de exportação, diminuindo desigualdades. Também é fundamental que rodovias, portos e ferrovias operem de forma complementar. Embora o transporte rodoviário predomine, o fortalecimento da infraestrutura ferroviária e portuária contribui para o crescimento de longo prazo.

Concessões e PPPs são instrumentos importantes nesse contexto, desde que sigam planejamento e previsibilidade regulatória. Os modelos tarifários devem buscar equilíbrio entre a remuneração do capital e a manutenção da competitividade logística das empresas.