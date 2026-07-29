Formar para o futuro começa na Educação Infantil

Por Renata da Silva Marques, orientadora educacional da Educação Infantil do Colégio Anchieta

Muito antes de aprender a ler, escrever ou resolver cálculos, a criança começa a construir habilidades para observar, perguntar, conviver, compartilhar e compreender o mundo ao seu redor. É na Educação Infantil que se formam as bases do desenvolvimento humano, em um processo que integra aspectos cognitivos, socioemocionais e ético-espirituais.

Essas dimensões não caminham separadamente. Estão presentes nas experiências vividas diariamente, respeitando o tempo, a singularidade e a forma como cada aluno constrói seu conhecimento. A avaliação observa esse processo, identificando avanços e potencialidades, considerando cada criança em sua trajetória.

O desenvolvimento cognitivo acontece por meio de experiências significativas, brincadeiras, investigações e situações-problema. Ao explorar diferentes contextos, levantar hipóteses, experimentar, argumentar e criar estratégias, os pequenos fortalecem a linguagem, a criatividade, a memória, a atenção, o raciocínio lógico e a autonomia intelectual, competências essenciais para a aprendizagem ao longo da vida.

A convivência diária com os colegas é entendida como um espaço de desenvolvimento

Da mesma forma, as habilidades socioemocionais não são trabalhadas apenas em momentos específicos, mas fazem parte da rotina escolar. Cada interação representa uma oportunidade para exercitar a empatia, o diálogo, a cooperação, o respeito às diferenças e a capacidade de lidar com frustrações. Nesse percurso, o educador atua como mediador, auxiliando no reconhecimento das emoções e na construção de formas respeitosas de resolver conflitos.

A convivência diária com os colegas é entendida como um espaço de desenvolvimento. As interações favorecem a construção da identidade, o sentimento de pertencimento e a compreensão de que viver em comunidade exige responsabilidade, solidariedade e cuidado com o outro. Aprender a fazer parte de um grupo é tão importante quanto desenvolver competências acadêmicas.

Somada a essas experiências, a dimensão espiritual-religiosa contribui para a formação ética e humana, estimulando valores como gratidão, esperança, respeito à dignidade de cada pessoa e compromisso com o bem comum.