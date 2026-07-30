Fartura de recursos, escassez de instituições

Por Henrique Torrescasana Trevisan, economista, sócio da Bateleur e associado do Instituto de Estudos Empresariais (IEE)

Em 2026, o Brasil caiu da 117ª para a 134ª posição no Índice de Liberdade Econômica da Heritage Foundation, ficando atrás de Paraguai, Índia e Bangladesh. É um resultado difícil de justificar para um país com quase todas as vantagens que a literatura de desenvolvimento econômico associou à prosperidade.

O Brasil não está em zona de conflito, tem a maior reserva de água doce do planeta, terra arável em abundância e um dos maiores estoques de minerais estratégicos do mundo. Se isso fosse o fator decisivo, o país seria uma das economias mais prósperas do planeta, não uma nação considerada majoritariamente não livre.

A explicação para esse descompasso está onde os economistas Daron Acemoglu e James Robinson concentraram décadas de pesquisa. Segundo eles, o sucesso das nações depende não de geografia, clima ou cultura, mas sim do modelo de instituição que cada país escolhe construir: instituições inclusivas protegem propriedade e incentivam investimentos de longo prazo, enquanto instituições extrativas fazem o oposto, concentrando poder em poucos grupos e utilizando o Estado a favor de quem já manda, condenando países à estagnação crônica.

Regulações trabalhistas rígidas continuam penalizando emprego e produtividade

O retrato brasileiro reflete instituições extrativas, com baixa proteção à propriedade privada, Judiciário vulnerável à influência política e um Estado cuja presença sufoca o setor privado. Abrir, operar ou fechar uma empresa segue caro e burocrático, e regulações trabalhistas rígidas continuam penalizando emprego e produtividade, o oposto do que garante previsibilidade a quem investe no longo prazo.