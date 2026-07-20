Famílias, telas e afetos: o centro da discussão

Por Greice Carvalho, coordenadora do curso de Psicologia da Estácio Porto Alegre

As famílias mudaram, e continuam mudando. Ao longo das últimas décadas, novas configurações familiares surgiram, diferentes formas de convivência se consolidaram e os papéis de cada integrante passaram por transformações significativas. Mais do que estruturas, as famílias seguem sendo espaços de desenvolvimento emocional, construção de identidade e transmissão de valores.

Entre as mudanças mais marcantes está a presença crescente da tecnologia no cotidiano. Ela conecta pessoas, facilita tarefas e amplia possibilidades, mas também traz desafios para as relações familiares e para a forma como crianças e adolescentes constroem suas experiências de mundo.

Talvez a questão mais importante não seja quanto tempo passamos diante das telas, mas como utilizamos esse tempo

Em muitas casas convivem gerações que cresceram em contextos distintos: pais e avós formados em um mundo analógico e crianças que já nasceram cercadas por dispositivos digitais. Nesse cenário, talvez a questão mais importante não seja quanto tempo passamos diante das telas, mas como utilizamos esse tempo.

Quando o debate se limita à quantidade de horas de exposição, corre-se o risco de simplificar uma questão complexa. É preciso considerar também o conteúdo consumido e seus impactos no desenvolvimento infantil. A qualidade da experiência digital importa tanto quanto o tempo de exposição.

Outro aspecto importante é o exemplo oferecido pelos adultos. A construção de uma relação saudável com a tecnologia depende muito mais da coerência familiar do que de regras impostas unilateralmente.

A tecnologia está presente em praticamente todas as dimensões da vida contemporânea. Por isso, o desafio das famílias não está em eliminá-la, mas em integrá-la de forma consciente à convivência familiar. Mais do que controlar dispositivos, é necessário fortalecer vínculos. Em muitos casos, a tecnologia não é a origem dos conflitos familiares, mas um reflexo deles.