El Niño 2026: o inverno gaúcho em jogo

Por Deniz Anziliero, diretor da Escola do Agronegócio da Atitus

El Niño está de volta – e os números acendem alerta. Dados do NOAA, divulgados em junho de 2026, confirmam o fenômeno em curso, com 63% de probabilidade de que atinja intensidade muito forte entre novembro e janeiro. Para quem vive do campo, isso não é estatística distante: é decisão de plantio, é manejo de solo, é o sono leve de quem observa o céu.

O Brasil sente o fenômeno de forma desigual: mais chuva no Sul, mais seca no Norte e Centro-Oeste. O Rio Grande do Sul, que em 2024 viveu uma tragédia hídrica sem precedentes, tem motivos de sobra para olhar esses sinais com seriedade redobrada – mas também uma reflexão histórica pendente sobre o próprio inverno.

Vale lembrar de onde viemos. Foi em solo gaúcho, na região de Santa Rosa, que a soja começou a ser cultivada no Brasil, ainda na década de 1920, como opção de verão em sucessão ao trigo, então a grande cultura do Estado. Esse protagonismo se inverteu. Enquanto o Centro-Oeste, herdeiro da tecnologia nascida no Sul, avançou para duas e três safras por ano – soja, milho safrinha, algodão –, beneficiado por um clima que permite colheitas em sequência, o Rio Grande do Sul viu o trigo perder espaço, frustração climática após frustração climática.

O El Niño de 2026 ameaça aprofundar esse recuo: mais um inverno chuvoso é mais um argumento para não investir. Mas ceder ao medo tem custo permanente. Cultivares de trigo mais tolerantes à umidade, diversificação com cevada, aveia e canola e integração lavoura-pecuária, seguro rural específico para grãos de inverno, Proagro mais ágil e investimento contínuo em genética regional são o caminho para transformar incerteza climática em planejamento, não em ausência.

O RS não precisa reinventar sua vocação: precisa resgatá-la