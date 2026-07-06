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El Niño 2026: o inverno gaúcho em jogo

O Brasil sente o fenômeno de forma desigual: mais chuva no Sul, mais seca no Norte e Centro-Oeste

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