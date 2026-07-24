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Ditadura escancarada na Nicarágua; enchentes no Estado; trégua entre Flávio e Michelle; tarifaço dos EUA volta à cena

Confira algumas declarações que chamaram atenção nos últimos dias

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