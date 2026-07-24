Ditadura escancarada na Nicarágua; enchentes no Estado; trégua entre Flávio e Michelle; tarifaço dos EUA volta à cena

Não haverá mais eleições aqui para que eles (a oposição) tentem tomar o governo e o poder.
DANIEL ORTEGA
O presidente da Nicarágua, no poder de forma ininterrupta desde 2007, escancarou o regime ditatorial do país da América Central.
Os modelos hidrológicos subestimaram a resposta dos rios.
LUCIANO BOEIRA
Coordenador da Defesa Civil do Estado, sobre as falhas em prever nova enchente no Rio Taquari.
Quando nós chegamos, a água já estava acima dos vidros e continuava subindo.
EDEGAR PASSARI
O empresário e um primo resgataram um idoso que estava preso em um carro durante enxurrada em Ciríaco, na terça-feira.
A falha de nossos parceiros comerciais em lidar com a importação de bens fabricados com trabalho forçado é inaceitável.
JAMIESON GREER
Representante comercial dos EUA, ao anunciar tarifação relacionada à mão de obra que atinge o Brasil, União Europeia e mais 58 países.
Michelle, renovo aqui o convite para caminharmos juntos.
FLÁVIO BOLSONARO
Senador e pré-candidato à Presidência, em vídeo, pedindo desculpas à madrasta, Michelle Bolsonaro, aceitas pela ex-primeira-dama.
Não temos sido bons o suficiente e precisamos ser melhores.
ANDY BURNHAM
Novo premiê britânico, o sétimo no cargo desde 2016, reconheceu o desgaste dos políticos em seu primeiro discurso.
Olho por olho, pode acontecer de os dois ficarem cegos.
GERALDO ALCKMIN
Vice-presidente da República, descartando uma retaliação direta do Brasil diante do novo tarifaço dos EUA.