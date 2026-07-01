Desenvolvimento que transforma

Por Leandro Evaldt, secretário de Desenvolvimento Econômico do RS

O Rio Grande do Sul vive um momento importante de sua trajetória econômica. Após anos de reorganização das finanças públicas e modernização da gestão, o Estado recuperou sua capacidade de planejamento e criou condições mais favoráveis para atrair investimentos, gerar empregos e ampliar oportunidades.

Os resultados começam a aparecer. Com um PIB superior a R$ 700 bilhões e responsável por cerca de 7% das exportações brasileiras, o RS mantém posição estratégica na economia nacional. Somos referência no agronegócio, líderes na produção de proteína animal e contamos com uma indústria diversificada, inovadora e cada vez mais integrada aos mercados globais.

Sob a liderança do governador Eduardo Leite e do vice-governador Gabriel Souza, o Estado retomou sua capacidade de pensar o futuro. A recuperação fiscal aumentou a confiança dos investidores e permitiu avançar em projetos estruturantes voltados ao desenvolvimento econômico.

A competitividade é construída a partir de diversos fatores. Infraestrutura eficiente, segurança jurídica, qualificação profissional, inovação e um ambiente favorável aos negócios são elementos fundamentais para que empresas cresçam e novos investimentos escolham o RS.

A criação da Invest RS consolidou uma estratégia moderna de atração de investimentos e promoção comercial. Ao mesmo tempo, o Plano de Desenvolvimento Econômico, Inclusivo e Sustentável estabeleceu uma visão de longo prazo para orientar o crescimento do Estado.

O Estado seguirá trabalhando para assegurar um ambiente de negócios estável e competitivo

Os desafios existem e precisam ser enfrentados com responsabilidade e visão de futuro. O episódio envolvendo o projeto da CMPC demonstrou como podemos enfrentar obstáculos mesmo quando seguimos rigorosamente os procedimentos legais e ambientais. Por isso, o Estado seguirá trabalhando para assegurar um ambiente de negócios estável e competitivo.

O Rio Grande do Sul está mais preparado para liderar um novo ciclo de crescimento. Nosso compromisso é fortalecer a economia por meio de ações que tragam qualidade de vida para todos os gaúchos.