Depois da água, a escolha

Por Denise Dora, advogada de direitos humanos, ativista feminista e conselheira diretora da Themis – Gênero, Justiça e Direitos Humanos

Há momentos em que uma cidade deixa de ser apenas um território e passa a representar uma pergunta para o seu tempo. Porto Alegre tornou-se um desses lugares. A enchente de 2024 colocou a capital gaúcha no centro da maior catástrofe climática da história do Brasil e evidenciou algo que o debate internacional já reconhece: a crise climática é, também, uma crise de direitos humanos.

Como advogada de direitos humanos e organizadora da 1ª Semana de Ação Climática de Porto Alegre, acompanho discussões em diferentes países sobre os caminhos para enfrentar esse desafio. A pergunta já não é se precisaremos transformar nossos modelos de desenvolvimento, mas como faremos isso e quem participará dessa transformação. A resposta define o sentido da transição justa.

Os eventos extremos revelam as desigualdades que estruturam nossas sociedades. Expõem quem está mais protegido e quem permanece mais vulnerável, quem tem condições de reconstruir a vida e quem depende da capacidade coletiva de garantir direitos. Adaptar cidades, fortalecer instituições e reduzir emissões são objetivos inseparáveis da construção de sociedades mais democráticas.

A reconstrução também é um exercício de imaginação política

É nesse contexto que a 1ª Semana de Ação Climática de Porto Alegre, iniciativa que reúne dezenas de atividades voltadas ao enfrentamento da crise climática, ganha relevância. Além de reunir governos, universidades, empresas, movimentos sociais e comunidades, afirma que a reconstrução também é um exercício de imaginação política.

Uma cidade que enfrentou uma tragédia dessa dimensão pode contribuir para o debate global não apenas pelo que sofreu, mas pelo que é capaz de construir.