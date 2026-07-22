De um simpósio a uma aliança regional e global

Por Adão Villaverde, engenheiro e professor de Gestão do Conhecimento e da Inovação da Escola Politécnica Da PUCRS, consultor de SemiCon Tecnopuc e Chair SemiCon-LAC 2026

Tivemos, em Porto Alegre, no Tecnopuc, o Simpósio Latino-Americano e Caribenho de Semicondutores (SemiCon-LAC 2026). O evento ocorreu em um momento de reestruturação dessa cadeia global, abrindo oportunidades únicas para regiões que possuem requisitos e elementos-chave para o seu desenvolvimento.

Coincidiu, também, com o aumento da demanda global por chips, o que impulsiona um crescimento histórico no setor. O segmento é liderado por gigantes asiáticas, que registraram lucros recordes, enquanto governos e corporações injetam centenas de bilhões de dólares, sobretudo de recursos públicos, em novas fábricas e expansões ao redor do mundo.

Esses dispositivos são os cérebros da era do conhecimento. Redesenham nosso tempo. E quem os domina dita os avanços científico-técnicos e os negócios mundiais.

Esses dispositivos são os cérebros do saber

O evento articulou quatro elementos: foi intensivo em negócios, potencializou nossas autonomias e independências científico-técnicas, reafirmou a soberania geopolítica das nações e se apresentou como uma resposta estratégica e competente para nos inserirmos, de uma vez por todas, na cadeia global de semicondutores.

A forte presença regional, resultado da articulação que mantemos há anos, aliada ao comparecimento de players globais da área, representando nove países, conferiu robustez ao encontro. O evento evidenciou que existem espaços para cooperação, transferência de tecnologia, formação e qualificação de recursos humanos, investimentos nessas regiões e, também, possibilidades de negócios, um dos principais eixos da iniciativa.

Foi mais do que um evento. Descortinou um espaço de conhecimento e intercâmbio de experiências com países que ocupam posições relevantes no cenário global. Proporcionou uma visão abrangente sobre tendências, desafios e oportunidades na área.