Cooperativismo que cuida: a força do coletivo a serviço da saúde

Por Márcio Pizzato, presidente do Conselho de Administração da Unimed Porto Alegre

O ano de 2025 é, segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), o Ano Internacional das Cooperativas. E neste mês de julho, no qual celebramos o cooperativismo globalmente, são muitos os motivos que nos fazem refletir. É tempo de enaltecer o poder de transformação que o trabalho coletivo exerce na sociedade, especialmente como uma alternativa sólida, ética e sustentável para enfrentar os desafios contemporâneos, sobretudo na área da saúde.

O cooperativismo é, acima de tudo, uma forma de enxergar o mundo. Ele entende que o sucesso de um só faz sentido quando beneficia muitos. Que empresas podem - e devem - prosperar com propósito. E que é possível crescer gerando impacto positivo. Essa lógica tem extrema importância em um setor tão sensível quanto o da saúde, em que o cuidado não pode ser tratado como mercadoria, mas como missão.

Temos orgulho de integrar e fortalecer o maior sistema cooperativo de saúde do mundo há mais de 50 anos. São milhares de médicos cooperados e colaboradores que, juntos, atuam com um propósito comum: fazer a diferença no cuidar das pessoas, com excelência, dignidade e proximidade.

Renovamos nosso compromisso com esse modelo que transforma vidas

Ao longo das últimas décadas, mostramos que é possível equilibrar gestão eficiente com compromisso social, oferecendo acesso à saúde de qualidade, investindo em inovação, prevenção e programas de atenção integral ao paciente. Também estamos presentes nas comunidades com ações de responsabilidade social, educação em saúde e apoio a projetos sustentáveis.