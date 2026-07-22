Conversa com um extraterrestre

Por Gabriela Ferreira, consultora em inovação e professora da PUCRS

É isso mesmo: estamos em 2026, pouco mais de dois anos após uma grande enchente aqui, com medo real de que ela se repita. Sim, eu sei que o problema não é a chuva ou o El Niño, fomos nós que não nos preparamos. Até porque, alguns meses antes, em 2023, tivemos uma espécie de degustação, desculpe a palavra, do que poderia vir. E veio.

Eu sei que temos que trabalhar em resiliência; e as pessoas falam disso, sabe? Mas acho que estão mais interpretando a palavra como aceitar tudo, mesmo passando pela crise de novo e de novo, do que usando para transformar as cidades em lugares mais preparados. É que tem muita gente que não acredita, sabe? Você não entende, já que os cientistas falam disso desde o final do século 19, e já em 1988 foi criado o Painel Intergovernamental para Mudanças Climáticas da ONU para avaliar as evidências em torno das alterações no clima?

Esse negacionismo está espalhado pelo mundo

É, pensando bem, não dá para entender. Mas não é só aqui não, viu? Esse negacionismo está espalhado pelo mundo. Ah, sim, tem lugares que estão avançados nas ações, mas é que tem quem acredite na ciência. Você acha que não é só isso, que tem outros interesses? Claro, mas de que adianta destruir o planeta se não estaremos aqui para usufruir dos resultados desses interesses?

Viu: eu também sei fazer perguntas difíceis! Você tem razão, até o ESG é antigo. Ele surgiu em 2004, criado na publicação Who Cares Wins (Quem se Importa Ganha), uma iniciativa do Pacto Global da ONU, elaborado após o secretário-geral desafiar grandes líderes financeiros a integrarem fatores socioambientais no mercado de capitais. A gente não está usando bem? Pois é...

Teríamos como financiar mudanças se usássemos melhor os recursos, já que reciclamos só 4% dos resíduos e colocamos muito dinheiro no lixo? Não entende como a gente não percebeu a dica da circularidade, já que a Terra é redonda? Foi mal.