Ciência que transforma vidas

Por André Tesainer Brunetto, médico oncologista e superintendente de Ensino e Pesquisa do Instituto do Câncer Infantil (ICI)

Neste 8 de julho, Dia Nacional da Ciência e do Pesquisador, é preciso lembrar uma verdade que nem sempre recebe a devida atenção: nenhum avanço na saúde acontece por acaso. Por trás de diagnósticos mais precisos, tratamentos mais eficazes e cada vida salva, existe um longo caminho de pesquisa, investimento e dedicação de cientistas e profissionais comprometidos com o conhecimento.

Na oncologia pediátrica, essa realidade é ainda mais evidente. Os avanços conquistados nas últimas décadas são resultado direto da ciência. E o Instituto do Câncer Infantil (ICI) faz parte dessa história há mais de 30 anos.

Fundado com foco assistencial, o ICI consolidou ao longo de sua trajetória uma forte vocação para o ensino e a pesquisa, impulsionada pelo legado do Dr. Algemir Brunetto. Em parceria com universidades e centros de excelência, o instituto contribuiu para a formação de profissionais, a produção científica nacional e o desenvolvimento de estudos que impactam diretamente a vida de crianças e adolescentes com câncer.

Desenvolvemos projetos que investigam predisposição genética ao câncer infantil

Hoje o ICI coordena o maior estudo cooperativo sobre sarcoma de Ewing da América Latina, que levará uma nova estratégia terapêutica para pacientes atendidos pelo SUS em diferentes regiões do Brasil. Também desenvolvemos projetos que investigam a predisposição genética ao câncer infantil, o acompanhamento de sobreviventes e os efeitos tardios dos tratamentos, além de pesquisas voltadas à toxicidade dos medicamentos em diferentes populações brasileiras.

Esses estudos não ficam restritos aos laboratórios. Eles chegam às famílias, orientam decisões médicas, ajudam a personalizar tratamentos e criam novas perspectivas para quem enfrenta a doença.

Mas produzir conhecimento não basta. Precisamos aproximar a ciência da sociedade. A pesquisa científica deve ser compreendida, valorizada e compartilhada.