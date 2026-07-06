Assistir: investindo mais e melhor na saúde

Por Lisiane Fagundes, secretária da Saúde do Rio Grande do Sul

O programa Assistir representa um divisor de águas na política de financiamento hospitalar do Rio Grande do Sul. Desde 2021, rompeu com um modelo centrado na cobertura de custos e instituiu uma lógica mais justa, transparente e orientada a resultados, alinhando os recursos públicos às reais necessidades da população.

Esse avanço se expressa no aumento consistente dos investimentos. Em quatro anos, os repasses cresceram cerca de 35%. Entre 2022 e 2025, o volume aplicado saltou de R$ 1,09 bilhão anuais para R$ 1,29 bilhão, evidenciando o compromisso com o apoio à sustentabilidade da rede hospitalar.

O financiamento passou a considerar a entrega de serviços, com indicadores como volume de atendimentos, complexidade de procedimentos e papel estratégico dos hospitais

Mais do que ampliar recursos, o Assistir qualificou a sua distribuição. O financiamento passou a considerar a entrega de serviços, com indicadores como volume de atendimentos, complexidade de procedimentos e papel estratégico dos hospitais. Essa mudança valoriza eficiência, estimula desempenho e fortalece a responsabilidade com o cidadão.

Os resultados são concretos. A rede de especialidades atingiu 515 ambulatórios, frente aos 101 existentes antes do Assistir, um crescimento de aproximadamente 410%. As cirurgias praticamente dobraram e passaram de 118 mil para mais de 214 mil ao ano, reduzindo filas e ampliando a resolutividade.

Outro avanço fundamental é a regionalização da assistência. Ao incentivar a expansão da oferta no Interior, o programa reduz deslocamentos, desafoga os grandes centros e aproxima o cuidado das pessoas. O hospital de Portão é um bom exemplo. Antes, recebia recursos apenas por leitos de saúde mental. Hoje, com incentivo ampliado em 2.427%, realiza por mês 930 consultas e 340 cirurgias em especialidades como oftalmologia, urologia, dermatologia e vascular, além de urgência e emergência.