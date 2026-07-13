Agro forte: clima pesa no PIB

Por Eric Fernando Boeck Daza, especialista em energia limpa, transição energética e mudanças climáticas

O Brasil venceu a etapa mais difícil da agricultura tropical. Em poucas décadas, construiu um setor capaz de produzir em escala global. O Plano Safra 2026/2027, com R$ 525,1 bilhões para a agricultura empresarial, acompanha a projeção da Conab de uma colheita recorde de 358,6 milhões de toneladas de grãos. O agronegócio respondeu por 25,13% da economia em 2025.

A capacidade de resistir ao clima, porém, não avançou no mesmo ritmo. O país aprendeu a produzir mais, mas ainda não a perder menos. Quando um setor representa um quarto da economia, uma quebra de safra afeta preços, renda, exportações e contas públicas.

A conta já chegou ao supermercado: quase R$ 3 de cada R$ 10 da alta dos alimentos em 2024 decorreram de seca e chuva fora de época, segundo a LCA 4intelligence. O risco climático deixou de ser um problema apenas da lavoura e passou a pesar no orçamento das famílias.

Em junho de 2026, o Banco Central voltou a incluir o El Niño em sua consulta a economistas. Boletim de órgãos oficiais aponta mais de 90% de probabilidade de permanência do fenômeno até o início de 2027, com excesso de chuva no Sul e déficit no Centro-Norte. O Rio Grande do Sul mostra o custo da demora. Entre 2020 e 2024, acumulou R$ 117,8 bilhões em perdas ligadas à estiagem. Na safra 2024/2025, a produção de soja caiu 17,4%.

O seguro rural perdeu alcance justamente quando o risco aumentou

A próxima fronteira do agro é produzir mais nos anos favoráveis e perder menos nos adversos. Dos R$ 525,1 bilhões do Plano Safra, R$ 140,2 bilhões destinam-se a irrigação, armazenagem e modernização. O desafio é dar à resiliência o mesmo peso do custeio.

O Zoneamento Agrícola de Risco Climático passou a influenciar o acesso ao crédito, mas o seguro rural perdeu alcance justamente quando o risco aumentou.