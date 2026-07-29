A Teoria dos Jogos e o futuro do RS

Por Jorge Audy, superintendente de Inovação e Desenvolvimento da PUCRS e do Tecnopuc

John Nash, pesquisador da Universidade de Princeton, recebeu o Prêmio Nobel pela formulação do conceito do equilíbrio na Teoria dos Jogos Não Cooperativos. A proposição, representada pelo Dilema do Prisioneiro, mostra que a cooperação é o melhor caminho a longo prazo, mas paradoxalmente ressalta como a visão de curto prazo e a desconfiança mútua fazem os participantes se traírem, em prol de um benefício imediato sobre o melhor resultado futuro.

Esse conceito pode ser aplicado no momento que vivemos no nosso país. Se no mundo ideal, utópico talvez, a cooperação traz o melhor resultado no longo prazo, nossa realidade tem sido a de escolher, no curto prazo, entre extremos mutuamente exclusivos. Assim, vamos adiando nosso futuro, acreditando que a sorte e as riquezas, de nosso povo e natureza, seguirão mais fortes do que a nossa falta de juízo – o qual parece termos perdido há muito tempo.

Essas iniciativas envolvem lideranças inquietas e preocupadas com o atual momento

Até quando? Talvez esteja chegando a hora de nos levantarmos, mudando o paradigma "deitado eternamente em berço esplêndido" por algo ativo e consequente, visando à construção de um futuro melhor para nossa gente. Nesse sentido, devemos reconhecer e saudar como promissoras ações genuínas da sociedade civil gaúcha, como a proposta do Comitê de Assessoria de Projetos Estratégicos do RS, liderado pela Aliança pela Inovação – formada por universidades públicas e comunitárias –, e a Agenda de Resiliência Climática, liderada pela CoalizãoRS – formada por lideranças empresariais e acadêmicas, públicas e privadas, em torno da reconstrução do RS.