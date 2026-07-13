A reinvenção do carvão gaúcho como motor de uma transição justa

Por Fernando Luiz Zancan, presidente da Associação Brasileira do Carbono Sustentável (ABCS)

Existe hoje um ponto de tensão central na agenda climática mundial: como conciliar a redução das emissões com a sobrevivência econômica das regiões dependentes dos combustíveis fósseis. O primeiro fato, claro, é que precisamos reduzir as emissões e não os combustíveis fósseis. E essa redução é uma questão tecnológica. Por outro lado, a transição energética justa deve ter o foco nas pessoas. Portanto, não se trata apenas de desligar usinas, refinarias, ou indústrias de fertilizantes, mas de redesenhar o futuro de comunidades inteiras que dependem das matrizes fósseis.

A Associação Brasileira do Carbono Sustentável (ABCS) entende que a tecnologia, a economia e o bem-estar social estão acima de qualquer ideologia no processo de uma transição energética justa e inclusiva. Se o Rio Grande detém 54% da energia não renovável do país, que vem do carvão mineral, o desafio não é simplesmente abandonar esse recurso, mas transformá-lo com vontade política, bom senso e inovação.

O mundo já experimenta soluções que podem ser aplicadas aqui. Tecnologias de captura e armazenamento de carbono (CCS) permitem reduzir drasticamente as emissões das usinas a carvão. Sistemas de gasificação integrada transformam o carvão em gás limpo, ampliando eficiência e diminuindo poluentes. Ao mesmo tempo em que garante a segurança energética, o carvão também pode proporcionar segurança alimentar a partir da transformação de seus resíduos em fertilizantes.

O mundo já experimenta soluções que podem ser aplicadas aqui

E, como se tudo isso fosse pouco, existe ainda o potencial da economia circular, que transforma resíduos da mineração e das termelétricas em insumos para outras cadeias produtivas, como cimento e o agronegócio. O ponto central é que tecnologia não é inimiga do carvão, mas, sim, a ponte para que regiões dependentes dele possam se reinventar. Investir em pesquisa aplicada, incubadoras de startups energéticas e parcerias internacionais é o caminho para que o Rio Grande não apenas acompanhe, mas lidere a transição energética no Brasil.