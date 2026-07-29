A farmácia como aliada do cuidado seguro

Por Julio Mottin Neto, CEO do Grupo Panvel

O avanço dos medicamentos análogos de GLP-1 representa uma das transformações mais relevantes da saúde nos últimos anos. Ao ampliar as perspectivas para o tratamento da obesidade e da diabetes, essa inovação também trouxe um desafio que merece atenção. A proliferação de produtos falsificados e comercializados por canais informais coloca em risco pacientes que buscam acesso a esses tratamentos.

Eis uma questão de saúde pública. Medicamentos sem procedência comprovada podem apresentar falhas de armazenamento, composição desconhecida e riscos capazes de comprometer a eficácia do tratamento e a segurança dos pacientes. Em um mercado em expansão, a confiança na origem dos produtos tornou-se tão importante quanto a própria inovação científica.

Nesse contexto, a Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias (Abrafarma) tem reforçado a importância do combate à informalidade e da valorização do profissional farmacêutico. É uma resposta necessária ao avanço de medicamentos contrabandeados ou vendidos por canais que não atendem às exigências regulatórias. Com a crescente demanda pelos GLP-1, torna-se essencial garantir ambientes seguros para a aquisição desses produtos e reforçar a orientação médica na prescrição.

Mais do que um ponto de venda, é um espaço de orientação e acompanhamento

A farmácia consolida-se como um ambiente regulado, seguro e voltado ao cuidado. Mais do que um ponto de venda, é um espaço de orientação e acompanhamento. Em meio ao grande volume de informações sobre os GLP-1, o acesso a profissionais qualificados contribui para escolhas mais conscientes e melhores resultados terapêuticos.