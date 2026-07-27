A energia do diálogo

Por Daniela Cardeal, presidente do Sindicato da Indústria de Energias Renováveis do Rio Grande do Sul (Sindienergia-RS)

Atualmente, dividir parece mais fácil do que multiplicar. Política, economia, redes sociais, futebol... Sempre dois lados, duas torcidas, duas verdades. Nesse contexto, o espaço para a divergência respeitosa parece cada vez menor, como se concordar em algum ponto significasse renunciar às próprias convicções.

Talvez por isso uma experiência recente tenha me chamado tanto a atenção. O Sindienergia-RS recebeu, individualmente, pré-candidatos ao governo do Estado para tratar de um único tema: o futuro das energias renováveis no Rio Grande do Sul.

O formato foi complementar a iniciativas de outras entidades. Debates e encontros públicos aproximam candidatos e eleitores; o nosso modelo visou aprofundar uma agenda técnica, ouvir diferentes visões e contribuir para a construção de políticas de Estado que promovam uma transição energética verdadeiramente justa.

Como fazer para o Estado crescer mais e melhor nos próximos anos?

Ao final de cada reunião, uma constatação se repetia: quando a conversa girava em torno de desenvolvimento econômico, segurança energética e sustentabilidade, as diferenças ideológicas deixavam de ocupar o centro da mesa. Em seu lugar surgia uma pergunta comum: como fazer para o Estado crescer mais e melhor nos próximos anos?

A resposta passa pela energia, que deixou de ser um tema restrito ao setor elétrico. Está na competitividade da indústria, na produtividade do agro, na eficiência da logística, na atração de data centers, na inovação, na preservação ambiental, na retenção de talentos e, de forma muito concreta, no funcionamento de hospitais, escolas e cidades. Falar de energia é falar de soberania, de segurança e da capacidade de construir um futuro com mais autonomia.

Em agosto, o Sindienergia reunirá candidatos ao Senado em torno de uma agenda estratégica para o Rio Grande do Sul e o Brasil.