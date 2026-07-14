250 anos de liberdade

Por Hugo Muller, presidente do Instituto de Estudos Empresariais (IEE)

Um dos acontecimentos mais marcantes da história moderna, os 250 anos da Independência dos Estados Unidos foram celebrados em 4 de julho. Mais do que a emancipação de uma nação, aquele movimento consolidou ideias que moldariam os séculos seguintes: a liberdade individual, o livre mercado e a convicção de que o governo deriva sua legitimidade do povo e de seus direitos inalienáveis.

A Revolução Americana estabeleceu princípios e institucionalizou a democracia liberal. Sob sua influência, o mundo, globalizado e livre, viveu uma expansão sem precedentes. A pobreza extrema caiu drasticamente, bilhões de pessoas melhoraram suas condições de vida e a liberdade avançou em grande parte do planeta.

Mas esses princípios continuam guiando o mundo? Nos últimos anos, assistimos ao fortalecimento de movimentos que passaram a questionar valores centrais da civilização ocidental. Em nome de diferentes causas, virtudes fundamentais do mundo livre passaram a ser enfrentadas de dentro. Ao mesmo tempo, governos que surgiram para servir ao povo ganharam proporções muito maiores do que as concebidas pelos pais fundadores.

O desafio é preservar os princípios que produziram os maiores avanços da história

Como ensinava Newton, toda ação provoca uma reação. Potencializada pelo aumento das disputas geopolíticas e da pressão sobre controle migratório, ela veio na forma da ascensão de movimentos nacionalistas e do enfraquecimento da globalização em busca de maior autonomia estratégica. O resultado foi a volta do protecionismo e um mundo cada vez mais fragmentado.

Não precisamos escolher entre esses extremos. O desafio é preservar os princípios que produziram os maiores avanços da história: sociedades abertas, instituições sólidas, liberdade econômica e respeito aos direitos fundamentais. A democracia liberal nunca prometeu perfeição, mas criou as condições para que pessoas livres construíssem inovação e prosperidade.