Vacinar é proteger a todos

Por Beatriz Vailati, ginecologista e vice-presidente do Conselho de Administração da Unimed Porto Alegre

A vacinação é uma das estratégias mais eficazes já desenvolvidas pela medicina para a promoção da saúde coletiva. Ao longo das últimas décadas, ela foi responsável pela redução significativa de doenças graves, internações e óbitos, além de contribuir para o controle e até a erradicação de enfermidades que antes representavam grandes ameaças à população.

Mais do que uma proteção individual, vacinar-se é um ato de responsabilidade coletiva. Quando ampliamos a cobertura vacinal, fortalecemos o chamado efeito de imunidade de rebanho, protegendo especialmente pessoas mais vulneráveis, como idosos, crianças e indivíduos com comorbidades.

Dados da Organização Mundial da Saúde indicam que as vacinas evitam entre 3,5 milhões e 5 milhões de mortes por ano no mundo. Ainda assim, a desinformação tem provocado a queda nas coberturas em diversos países, inclusive no Brasil, reacendendo o alerta para doenças que já estavam sob controle. Esse cenário reforça a necessidade de atuação coordenada entre instituições públicas e privadas para ampliar o acesso e a conscientização.

Essa abordagem amplia a adesão e contribui para resultados mais consistentes

Na Unimed Porto Alegre, entendemos a vacinação como um pilar essencial da saúde preventiva. Nossas iniciativas incluem a oferta de vacinas em diferentes pontos de atendimento, ações educativas voltadas aos beneficiários e apoio a programas de imunização em empresas e comunidades.

Além disso, a cooperativa atua de forma integrada com profissionais de saúde para reforçar a importância da recomendação médica e do acompanhamento do calendário vacinal ao longo de todas as fases da vida. Essa abordagem amplia a adesão e contribui para resultados mais consistentes em saúde populacional.