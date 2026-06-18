Unicafes-RS: 20 anos de compromisso com a agricultura familiar

Por Gervásio Plucinski, presidente da Unicafes-RS

Em 2026, a Unicafes-RS completa 20 anos de uma trajetória construída com diálogo, organização e, sobretudo, compromisso com a agricultura familiar e o cooperativismo solidário. São duas décadas de muito trabalho, marcadas pela união de cooperativas, dirigentes e milhares de famílias que acreditam na força do coletivo.

Ao longo desse período, consolidamos um sistema que hoje reúne mais de 70 cooperativas, de diferentes ramos, representando cerca de 200 mil famílias em todo o Rio Grande do Sul. Esse crescimento expressa não apenas números, mas a capacidade de organização e resistência de quem vive e produz no campo.

A Unicafes-RS tem atuado de forma permanente na representação das cooperativas, dialogando com os poderes públicos e defendendo políticas que garantam condições para produzir, acessar mercados e gerar renda com dignidade. Sabemos que o desenvolvimento da agricultura familiar passa, necessariamente, por investimento, crédito acessível, assistência técnica e valorização de quem trabalha.

Também temos avançado na formação, na qualificação da gestão e no fortalecimento da participação de mulheres e jovens, elementos fundamentais para o presente e o futuro do cooperativismo.

É essa construção conjunta que nos move e que seguirá guiando os próximos passos

Chegar aos 20 anos é motivo de orgulho, mas, acima de tudo, de responsabilidade. Seguimos comprometidos em fortalecer as cooperativas, ampliar oportunidades e construir um modelo de desenvolvimento mais justo, solidário e sustentável.