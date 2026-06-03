Um retrato da força de Bento Gonçalves

Por Daniel Panizzi, presidente do Centro de Indústria, Comércio e Serviços (CIC) de Bento Gonçalves

Eventos consolidados no calendário gaúcho, a ExpoBento e a Fenavinho representam um retrato da força econômica e cultural de Bento Gonçalves. Ao reunir mais de 500 expositores e uma programação que combina negócios e entretenimento, os eventos reafirmam sua relevância como importantes motores do desenvolvimento regional.

A cada edição, a ExpoBento se transforma em uma grande vitrine da diversidade econômica do município – reconhecido nacionalmente pela força de sua indústria –, agregando também empreendimentos de diferentes regiões do Estado e do país. Empresas dos mais variados segmentos encontram no evento um ambiente para gerar negócios e fortalecer marcas, bem como de aproximação com o consumidor final.

Em 2026, os eventos chegam renovados, mantendo sua essência

Esse movimento impacta diretamente a economia local. Além das oportunidades comerciais criadas dentro do Parque de Eventos, ExpoBento e Fenavinho movimentam hotéis, restaurantes, transportes, comércio e serviços, impulsionando ainda mais seu reconhecido (eno)turismo e atraindo visitantes para a Serra. Já a Fenavinho carrega um simbolismo especial ao enaltecer uma das maiores vocações da cidade: a vitivinicultura. Celebrar o vinho, produto símbolo de Bento Gonçalves, é uma parte da festa, que também preserva as raízes deixadas pela imigração italiana, valorizando a identidade cultural formada ao longo das gerações.

Em 2026, os eventos chegam renovados, mantendo sua essência, mas ampliando experiências ao público. Além dos espaços de negócios e exposição, a programação contempla cerca de cem atrações artísticas e culturais. E, claro, existe a ampla oferta gastronômica, outro elemento que ajuda a traduzir a característica regional e a tornar a experiência para os visitantes ainda mais completa.