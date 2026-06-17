Um novo tempo para a regulação no RS

Por Marcelo Spilki, conselheiro-presidente da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do RS (Agergs)

Existem assuntos que não são populares, mas fazem toda a diferença na vida das pessoas. A regulação dos serviços públicos é um desses temas. Por trás de ações simples como ligar a luz, abrir a torneira e viajar por rodovias pedagiadas, há contratos, regras e obrigações que precisam ser cumpridos. É justamente nesse ponto que entra o trabalho da Agergs.

Criada em 1997, a agência regula setores estratégicos para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul, como energia elétrica, saneamento, rodovias, transporte de passageiros, gás canalizado, aeroportos e hidrovias. Temos a missão de buscar o equilíbrio entre as empresas prestadoras de serviços, o poder público e o cidadão, que paga a conta e espera um atendimento de qualidade.

Nos últimos anos, Estado e municípios passaram por um novo ciclo de concessões e privatizações. Com isso, cresceram as atribuições e a responsabilidade da Agergs. Quanto mais serviços são delegados à iniciativa privada, maior é a necessidade de uma fiscalização técnica, autônoma e permanente. Não se trata de criar obstáculos, mas de garantir que os compromissos previstos nos contratos sejam efetivamente cumpridos.

Os efeitos desse trabalho serão percebidos na melhoria dos serviços

Um exemplo recente dessa atuação foi a aprovação da tarifa social de água e esgoto pelo Conselho Superior da Agergs. Prevista em lei federal, a medida permitirá desconto de 50% na conta para famílias de baixa renda, com potencial de beneficiar mais de 2 milhões de gaúchos atendidos pela Corsan. Essa decisão demonstra que a regulação não lida apenas com números e contratos. Ela também é um instrumento para ampliar o acesso a serviços essenciais de forma mais justa.