Um mercado público para o gravataiense chamar de seu

Por Luiz Zaffalon, prefeito de Gravataí

Por muitos anos, a população de Gravataí precisava se deslocar até o centro de Porto Alegre para frequentar um mercado com aquele cheiro de hortifrutigranjeiros recém colhidos do pé, com itens bem peculiares à tradição local, como a erva mate a granel, o cesto de bergamotas, o pinhão cozido ou até mesmo aquele cafézinho servido no balcão.

Pois agora o nosso município passará a contar com esse espaço. Teremos um mercado com cara e cheiro de mercado, onde o gravataiense poderá passar boa parte do tempo curtindo as bancas e os espaços gastronômicos que estarão por lá instalados.

O Mercado Público de Gravataí passa a ser uma realidade para os moradores da nossa cidade. Tivemos um longo processo até a concorrência pública que selecionou o concessionário responsável pela gestão, operação, manutenção e exploração comercial do espaço, incluindo o aluguel de lojas e boxes, a promoção de eventos, a exploração publicitária e os serviços de limpeza, segurança e conservação. Em pouco tempo teremos tudo funcionando a pleno vapor, com comerciantes entusiasmados e uma população em sintonia com o espaço.

Em pouco tempo teremos tudo funcionando a pleno vapor

A previsão de investimentos é de R$ 20 milhões e o local será reconhecido como um polo gastronômico, cultural e turístico, fomentando o empreendedorismo local e se integrando ao circuito de atrativos da cidade. Não por acaso, ele está localizado no melhor ponto de Gravataí, onde a rua Adolfo Inácio de Barcelos encontra com a avenida Centenário, no antigo Ginásio do Aldeião.