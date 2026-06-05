Um ano de GurIA: quando o Estado aprende a conversar

Por Danielle Calazans, secretária de Planejamento, Governança e Gestão do RS
Transformação digital não é sobre tecnologia. É sobre tempo, acesso e, sobretudo, sobre gente. Só faz sentido quando reduz distâncias entre o cidadão e o serviço, entre a necessidade e a resposta. Ao completar um ano, a GurIA simboliza essa virada. Não é apenas uma assistente virtual baseada em inteligência artificial generativa. É um novo tipo de interface entre o Estado e as pessoas: menos formulários, mais conversa; menos etapas, mais soluções. Criada para orientar, a GurIA rapidamente evoluiu para resolver.
Hoje, permite que serviços públicos sejam executados diretamente pelo WhatsApp, um canal que já faz parte da rotina dos brasileiros. A escolha não é trivial: é o Estado indo onde o cidadão está, e não o contrário.
Na prática, isso significa solicitar a Carteira de Identidade Nacional, consultar dados da CNH, verificar a situação de um veículo, apresentar condutor ou pagar o IPVA via Pix sem sair de casa. Significa substituir filas por mensagens e burocracia por fluidez.
Registrar uma ocorrência ou solicitar medida protetiva pela Delegacia da Mulher, com mais rapidez e discrição, é mais do que inovação, é presença do Estado em momentos críticos
Mas o avanço mais relevante está onde a tecnologia encontra o cuidado. Registrar uma ocorrência ou solicitar medida protetiva pela Delegacia da Mulher, com mais rapidez e discrição, é mais do que inovação, é presença do Estado em momentos críticos.
Por trás dessa experiência, há segurança. A autenticação via gov.br garante confiabilidade e permite iniciar processos de forma digital, reduzindo etapas presenciais sem abrir mão da proteção dos dados.
Há também uma mudança silenciosa, mas profunda: o Estado deixa de ser um labirinto que o cidadão precisa decifrar. Com a GurIA, é o serviço que se organiza integrando órgãos, conectando sistemas e simplificando jornadas.
Neste primeiro ano, a assistente também passou a traduzir políticas públicas, como o Plano Rio Grande, em linguagem acessível, ampliando não apenas o acesso a serviços, mas à própria informação. Esse é apenas o começo. Novos serviços virão. Mas o mais importante já começou a acontecer: o Estado aprendeu a conversar. E, quando isso acontece, ele também começa a escutar melhor, responder mais rápido e servir de forma mais humana. A inovação, no fim, não está na tecnologia. Está na forma como ela nos aproxima.