Um ano de GurIA: quando o Estado aprende a conversar

Por Danielle Calazans, secretária de Planejamento, Governança e Gestão do RS

Transformação digital não é sobre tecnologia. É sobre tempo, acesso e, sobretudo, sobre gente. Só faz sentido quando reduz distâncias entre o cidadão e o serviço, entre a necessidade e a resposta. Ao completar um ano, a GurIA simboliza essa virada. Não é apenas uma assistente virtual baseada em inteligência artificial generativa. É um novo tipo de interface entre o Estado e as pessoas: menos formulários, mais conversa; menos etapas, mais soluções. Criada para orientar, a GurIA rapidamente evoluiu para resolver.

Hoje, permite que serviços públicos sejam executados diretamente pelo WhatsApp, um canal que já faz parte da rotina dos brasileiros. A escolha não é trivial: é o Estado indo onde o cidadão está, e não o contrário.

Na prática, isso significa solicitar a Carteira de Identidade Nacional, consultar dados da CNH, verificar a situação de um veículo, apresentar condutor ou pagar o IPVA via Pix sem sair de casa. Significa substituir filas por mensagens e burocracia por fluidez.

Registrar uma ocorrência ou solicitar medida protetiva pela Delegacia da Mulher, com mais rapidez e discrição, é mais do que inovação, é presença do Estado em momentos críticos

Mas o avanço mais relevante está onde a tecnologia encontra o cuidado. Registrar uma ocorrência ou solicitar medida protetiva pela Delegacia da Mulher, com mais rapidez e discrição, é mais do que inovação, é presença do Estado em momentos críticos.

Por trás dessa experiência, há segurança. A autenticação via gov.br garante confiabilidade e permite iniciar processos de forma digital, reduzindo etapas presenciais sem abrir mão da proteção dos dados.

Há também uma mudança silenciosa, mas profunda: o Estado deixa de ser um labirinto que o cidadão precisa decifrar. Com a GurIA, é o serviço que se organiza integrando órgãos, conectando sistemas e simplificando jornadas.