Transporte público: o Brasil chegou ao limite do modelo tarifário

Por Mateus Klein, advogado especialista em direito público, concessões e regulação e sócio do MF Klein Advogados

Há uma crise estrutural no transporte público brasileiro. O modelo perdeu passageiros, aumentou sua dependência tarifária e viu crescer a migração para transporte individual, motocicletas e aplicativos. A utilização do ônibus caiu significativamente, enquanto cresceu o uso de veículos particulares e plataformas digitais. O resultado são tarifas mais caras, linhas reduzidas, menor qualidade e um sistema que penaliza quem mais depende dele, o trabalhador.

O transporte coletivo entrou em um círculo vicioso perigoso. Menos passageiros significam menos arrecadação; menos arrecadação leva ao aumento das tarifas; tarifas maiores afastam ainda mais usuários. Em muitas cidades, o ônibus deixou de ser alternativa e passou a representar a precarização urbana. O colapso do modelo de financiamento já não é mais uma hipótese. É uma realidade concreta.

Nesse cenário surge o novo Marco Legal do Transporte Público Coletivo Urbano, uma das mais importantes mudanças regulatórias da mobilidade brasileira desde a Política Nacional de Mobilidade Urbana de 2012. O projeto rompe, ao menos parcialmente, com uma lógica de que o usuário sozinho deve sustentar todo o sistema. A proposta separa tarifa paga pelo passageiro da remuneração do operador e amplia o uso de fontes extratarifárias para custeio e investimento.

Nesse cenário, surge uma das mais importantes mudanças regulatórias da mobilidade brasileira

O texto prevê utilização de fundos públicos, receitas urbanísticas, captura da valorização imobiliária, créditos de carbono, receitas acessórias e subsídios orçamentários. Em outras palavras, reconhece que os benefícios do transporte coletivo ultrapassam seus usuários.

Outro avanço é impedir que gratuidades sejam repassadas aos demais usuários. O Brasil criou benefícios sociais corretos, mas transferiu a conta diretamente para quem utiliza ônibus diariamente. O novo marco admite uma obviedade: políticas sociais precisam ser financiadas pelo orçamento público, não por quem paga passagem.