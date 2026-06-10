Terroirs do Brasil: a força das origens

Por Marta Rossi, CEO da Rossi & Zorzanello e idealizadora do evento

Em cada região do Brasil, encontramos produtos, tradições e saberes que carregam a identidade de seus territórios e revelam a riqueza cultural construída por diferentes gerações. O conceito de terroir representa a combinação única entre clima, solo, natureza, cultura e conhecimento humano que confere características próprias a um produto.

É o que torna especiais os vinhos da serra gaúcha, os cafés do Cerrado Mineiro, as rendas de bilro do Nordeste, o queijo da Serra da Canastra, e tantas outras expressões que refletem a diversidade do nosso país. Valorizar os terroirs brasileiros é reconhecer esse patrimônio e seu potencial para gerar desenvolvimento econômico, fortalecer comunidades e ampliar oportunidades para produtores.

As indicações geográficas, reconhecimento que valoriza produtos associados a uma região específica, desempenham papel fundamental: protegem a autenticidade, agregam valor e fortalecem os territórios. Ao conectar qualidade e procedência, impulsionam cadeias produtivas, estimulam o turismo e promovem o desenvolvimento regional.

As indicações geográficas desempenham papel fundamental

O momento é especialmente relevante para fortalecer esse debate. O acordo entre Mercosul e União Europeia representa um avanço importante para a valorização internacional das indicações geográficas brasileiras. Ao ampliar o reconhecimento e a proteção de produtos vinculados à origem, abre perspectivas para que territórios brasileiros conquistem espaço em mercados atentos à autenticidade, à qualidade e à história dos produtos.

É justamente essa reflexão que inspira o Connection Terroirs do Brasil, que acontece entre esta quarta-feira (10) e o sábado, em Gramado. Além de reunir especialistas, produtores e lideranças para debater o futuro das Indicações Geográficas, o evento transformará o centro da cidade em uma grande vitrine dos terroirs brasileiros.