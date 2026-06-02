Tempo importa para crianças com diabetes tipo 1

Por Balduino Tschiedel, mestre em genética, médico endocrinologista do Grupo Hospitalar Conceição, diretor-presidente do Instituto da Criança com Diabetes do Rio Grande do Sul

Quando uma criança recebe o diagnóstico de diabetes tipo 1, a vida da família muda de um dia para o outro. Não basta sair da consulta com uma prescrição. É preciso aprender a medir glicose, aplicar insulina, reconhecer sinais de alerta, organizar a alimentação, orientar a escola e lidar com o medo.

Nesse cenário, tempo não é detalhe. A demora entre diagnóstico, orientação e acompanhamento pode significar insegurança e risco de complicações. Quando o cuidado está fragmentado – endocrinologia em um lugar, nutrição em outro, apoio psicológico em outro, enfermagem e educação em diabetes em outros tantos –, a família enfrenta uma jornada exaustiva quando precisa de respostas rápidas.

Aprendi, como endocrinologista, que integrar o cuidado não é sofisticação: é parte do tratamento. O diabetes tipo 1 não espera a agenda abrir, a fila andar ou a família entender sozinha o que precisa fazer. Cada etapa isolada pode atrasar decisões importantes. Por isso, a criança precisa de uma equipe que converse entre si, insumos, apoio à família e acompanhamento contínuo. Quando esses elementos se encontram, há segurança para o paciente, autonomia para a família e eficiência para o sistema.

Foi com essa visão que o Instituto da Criança com Diabetes do RS nasceu, em 1998. Dentro do SUS, reúne 12 especialidades em um mesmo local, encurtando a distância entre necessidade e cuidado.

Cuidar é permitir que ela cresça, estude, brinque, faça planos e construa futuro

Desde 2004, o instituto realizou 510 mil atendimentos, acompanhou mais de 5,5 mil pacientes de 323 municípios e reduziu em 94,7% as internações. São números que traduzem menos noites assustadas, crianças mais seguras, jovens com autonomia e menos idas ao hospital. Traduzem, também, uma forma inteligente de usar recursos públicos: prevenir complicações antes que elas apareçam e se agravem.