Sustentabilidade além do discurso

Por Ir. Manuir Mentges, reitor da PUCRS

As mudanças climáticas deixaram de ser uma preocupação distante. Nos últimos cinco anos, os desastres climáticos cresceram 250% no Brasil, evidenciando a urgência de ações concretas para enfrentar os desafios ambientais. No Rio Grande do Sul, um dos Estados mais vulneráveis a eventos extremos, essa realidade tornou-se ainda mais evidente.

Diante desse contexto, e no mês do Meio Ambiente, alcançar o marco histórico de tornar-se a primeira e única universidade brasileira certificada como Carbono Neutro é, para a PUCRS, uma conquista que reflete o comprometimento com a redução de impactos ambientais, com a eficiência no uso de recursos e com a construção de soluções para o presente e para o futuro.

Esse reconhecimento também é resultado de investimentos contínuos em conservação ambiental feitos pela universidade, especialmente por meio da Reserva Particular do Patrimônio Natural Pró-Mata, uma das maiores áreas privadas de preservação do Estado. A manutenção desse importante remanescente da Mata Atlântica contribui para a proteção da biodiversidade, a pesquisa científica e a compensação de emissões de carbono.

Também é resultado de investimentos contínuos em conservação ambiental

Mas a atuação da PUCRS não se limita à preservação ambiental. A sustentabilidade está integrada à gestão, à pesquisa e à formação acadêmica. Afinal, enfrentar desafios climáticos exige não apenas inovação tecnológica, mas também conhecimento e transformação cultural.

Nesse sentido, a educação desempenha um papel fundamental. Enquanto um terço das escolas brasileiras ainda não desenvolve ações de educação ambiental, na PUCRS esse compromisso vai além da sala de aula, alcançando estruturas como o Museu de Ciências e Tecnologia. Com a exposição Extinção: Passado, Presente e Futuro, o museu promove reflexões sobre biodiversidade e responsabilidade coletiva, em um país onde quase 2,5 mil espécies estão ameaçadas.