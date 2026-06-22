Sulgás e o compromisso com o desenvolvimento do RS

Por Marcelo Leite, CEO da Sulgás

A Sulgás, companhia que completou 33 anos como a distribuidora de gás natural canalizado dos gaúchos, está pronta para realizar em 2026 o maior investimento de sua história: R$ 163,7 milhões em expansão de rede, segurança das operações e incentivo à produção de biometano. Reforçamos nosso compromisso com a excelência do serviço prestado e confiamos no crescimento do Rio Grande do Sul.

Planejamos superar neste ano os 120 mil clientes e os 1,67 mil quilômetros de gasodutos, um salto de quase 300 quilômetros em relação a 2021

O investimento recorde está em andamento. É um trabalho guiado por eficiência, atento à competitividade do mercado e alinhado a padrões de segurança e sustentabilidade, pilares de nossa atuação desde 2022, quando assumimos a companhia com a missão de ampliar o acesso ao gás natural por indústrias, comércios, residências e veículos. Em 2026, as palavras expansão e clientes norteiam nossas ações.

Planejamos superar neste ano os 120 mil clientes e os 1,67 mil quilômetros de gasodutos, um salto de quase 300 quilômetros em relação a 2021. Estamos nas regiões metropolitana de Porto Alegre, Serra e Hortênsias, e começaremos as obras para levar nossos dutos aos vales do Taquari, onde já operamos uma rede local, e do Rio Pardo. Também aumentaremos a oferta de GNV em postos pelo Estado, contribuindo para a descarbonização da frota pesada e leve.

Participamos diretamente do processo de transição energética. Lançamos o Sulgás BioHub, um ponto de conexão para que produtores de biometano usem nossa rede a fim de levar aos clientes o gás renovável com qualidade e segurança. Em Passo Fundo construiremos uma rede que será abastecida 100% por biometano. Ampliar nossa presença impulsiona cadeias produtivas, atrai investimentos e gera empregos. Também fortalece a matriz energética do Estado. A resiliência exige diversificação de fontes.