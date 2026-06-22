Saúde como projeto nacional

Por Claudio Lottenberg, presidente do Conselho Deliberativo da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein e Head do LIDE Saúde

O Brasil discute frequentemente crescimento econômico, reformas, produtividade, competitividade e desenvolvimento. Todos esses temas são importantes. Mas existe um fator que precede todos eles e que muitas vezes é tratado apenas como consequência: a saúde.

Nenhuma nação alcançou desenvolvimento sustentável sem investir de forma consistente na saúde de sua população.

Saúde não é apenas assistência médica. É educação, saneamento, alimentação adequada, vacinação, prevenção, inovação, pesquisa, segurança e qualidade de vida. É também produtividade econômica, capacidade de aprender, de trabalhar, de empreender e de envelhecer com autonomia.

O Brasil construiu uma das maiores experiências de saúde pública do mundo. O Sistema Único de Saúde representa um patrimônio nacional e uma conquista civilizatória. Ao mesmo tempo, o setor privado desenvolveu competências reconhecidas internacionalmente em assistência, gestão, tecnologia, ensino e pesquisa.

Em poucas décadas teremos mais idosos do que crianças

O desafio do futuro não é escolher entre um modelo e outro. É construir pontes entre eles. De modo que precisamos substituir a lógica da fragmentação pela integração.

Em poucas décadas teremos mais idosos do que crianças. As doenças crônicas já representam a principal causa de adoecimento e mortalidade. Os custos assistenciais crescem em ritmo superior ao crescimento econômico. Por isso, precisamos de um país que valorize a prevenção, estimule hábitos saudáveis, invista em atenção primária, utilize dados para antecipar riscos e incorpore a tecnologia como ferramenta de democratização do acesso.

A inteligência artificial, a biotecnologia, a medicina de precisão e a saúde digital abrirão oportunidades sem precedentes. Mas a tecnologia só terá sentido se estiver a serviço das pessoas.

O maior desafio do século XXI não será apenas viver mais. Será viver melhor.

A longevidade deve ser compreendida como uma conquista coletiva. Cada ano adicional de vida saudável representa mais experiência, mais conhecimento acumulado, mais participação social e mais capacidade produtiva.

Ao mesmo tempo, não podemos aceitar que a qualidade da assistência dependa do CEP, da renda ou da condição social das pessoas.

O Brasil possui universidades de excelência, hospitais de referência internacional, pesquisadores talentosos, profissionais altamente qualificados e um setor empresarial capaz de inovar. Temos todas as condições para liderar uma nova agenda global baseada em ciência, tecnologia e impacto social.

Para isso, precisamos construir consensos mínimos.

Menos polarização. Mais planejamento. Menos improviso. Mais compromisso com as próximas gerações.