Quem tem medo de amar?

Por Fábio Heerdt, juiz da Infância e da Juventude da Capital

Talvez a pergunta pareça estranha. Afinal, quem teria medo de oferecer carinho a uma criança? Mas ela revela um dos maiores desafios da proteção à infância no Brasil.

Quando uma criança precisa ser afastada da família por violência, abandono ou grave violação de direitos, a lei determina que ela seja acolhida, sempre que possível, por outra família, e não por uma instituição. O afeto, a rotina de uma casa e o cuidado individualizado ajudam a reconstruir sua vida.

Mas, em Porto Alegre, a lei e a realidade caminham em sentidos opostos. Cerca de 800 crianças e adolescentes vivem em serviços de acolhimento, enquanto apenas nove estão em famílias acolhedoras. A exceção tornou-se regra. Muitos imaginam que acolher é o primeiro passo para a adoção. Não é. O acolhimento é temporário. Talvez o verdadeiro medo seja o da despedida. Mas a criança que retorna à família de origem ou segue para uma família adotiva leva consigo algo que ninguém lhe poderá tirar: a experiência de ter sido amada.

O programa Famílias Acolhedoras precisa de mais lares, mais divulgação

Especialmente nos primeiros anos de vida, o desenvolvimento de uma criança depende da estabilidade, do afeto e da construção de vínculos. Nenhum serviço, por mais dedicado que seja, consegue substituir plenamente a experiência cotidiana de viver em família.

Vivemos mais, envelhecemos com mais qualidade e temos menos filhos. Nunca reunimos tantas condições para ampliar essa rede de cuidado. O programa Famílias Acolhedoras precisa de mais lares, mais divulgação, mais apoio do poder público e do engajamento de toda a sociedade.

O convite é para todos: cidadãos, influenciadores, artistas, líderes religiosos, empresários e agentes públicos. Que possamos inverter essa lógica. Menos crianças crescendo em instituições. Mais crianças crescendo no calor de um lar.