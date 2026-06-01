Quem inovará o Estado?

Por Téo Foresti Girardi, head do GovTech Summit e fundadora e CEO GovTech Lab

Porto Alegre receberá, nos dias 2 e 3 de junho, o maior encontro voltado a iniciativas GovTech e de transformação de governos do país: o GovTech Summit. Profissionais, especialistas e lideranças nacionais e internacionais se reunirão para debater uma pergunta que, a meu ver, é uma das mais urgentes do nosso tempo: quem vai reinventar a forma como os governos decidem, contratam, cuidam e respondem às pessoas?

Antes de responder, é preciso definir o que estamos buscando. Estado inteligente não se define pela aparência de modernidade. Não é sobre ter um aplicativo bonito ou um portal atualizado, mas aquele capaz de compreender problemas complexos, coordenar respostas eficazes, usar dados com responsabilidade e incorporar inovação de forma consistente. Quando o governo toma uma decisão, ele não muda apenas uma política pública, ele muda a vida de milhões de pessoas.

Quando um governo contrata melhor, inova em seus processos

Os governos são os maiores compradores do planeta. Só em 2025, foram homologados no país cerca de R$ 1,1 trilhão em compras públicas. Quando um governo contrata melhor, inova em seus processos e adota soluções tecnológicas com inteligência, o impacto vai muito além do orçamento público. Ele molda como o cidadão acessa saúde, educação, segurança e direitos.

Temos visto um equívoco: a crença de que digitalizar processos é, por si só, transformar o governo. Não é. Criar plataformas digitais não basta. Automatizar fluxos analógicos disfuncionais apenas os acelera sem corrigi-los. Em um cenário marcado por inteligência artificial, pressão crescente por eficiência, crise de confiança institucional e novas exigências da sociedade, o que precisamos construir é capacidade estatal.